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    В Петербурге перестали работать «Яндекс.Такси» и Uber

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    4 комментария

    Днем 24 июня у пользователей служб заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber в Санкт-Петербурге возникли трудности с доступом к сервисам. В этом убедились корреспонденты «Фонтанки». В компании подтвердили сообщения о сбое.

    «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

    Пользователи социальных сетей также жалуются в сбои в работе «Такси.ру», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» в Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

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    Комментарии (4)

    NoName1234
    Кто все эти «особенные» пользователи????
    У которых, то айфон в кирпич превращается, то карты банковские не проходят в метро, то подорожник не работает…
    Аууу, народ?? Что с вами не так???
    KGB has yo
    ой а что случилось?
    Марти МакФлай
    Да все работает, что за чушь.На сколько отключалось - пять минут, шесть?
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