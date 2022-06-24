В Петербурге перестали работать «Яндекс.Такси» и Uber

Днем 24 июня у пользователей служб заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber в Санкт-Петербурге возникли трудности с доступом к сервисам. В этом убедились корреспонденты «Фонтанки». В компании подтвердили сообщения о сбое.
«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Пользователи социальных сетей также жалуются в сбои в работе «Такси.ру», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» в Петербурге, Москве и Екатеринбурге.