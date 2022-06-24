Регламент суров, но это регламент. Чиновники изгоняют львов, котов и собак с газона на Васильевском

Власти Петербурга объявили старт операции по зачистке газона под окнами жилого дома на Васильевском острове от статуй львов, собак и котов. Аргумент про радость для местных детей проиграл бюрократии. Для чиновников не имеет значения, от чего освобождать городскую землю: от незаконной торговли, свалок или от малых архитектурных форм.



Чиновники требуют вычистить газон около элитного жилого дома № 15б на 26-й линии В. О., расположенного напротив ДК имени Кирова. На зеленых клочках земли уже лет пять стоят так называемые малые архитектурные формы: статуи собак, котов. Место быстро и предсказуемо набрало популярность у юных горожан. Это можно заметить хотя бы по стертым носам животных. А три месяца назад по соседству заселилась пара львов, вполне в петербургском духе.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Живность на газон привел местный житель Василий Иванович Денисюк, создатель небезызвестной бани, в которой Алексей Балабанов снимал свой последний фильм «Я тоже хочу». Свои размышления, как планирует поступить в ответ на ультиматум администрации, собеседник пока не раскрывает. Денисюк рассказал «Фонтанке», что уведомление с требованием демонтажа ему принесла управляющая домом. Она же и пролила свет на обстоятельства: нашлись люди, которым статуи настолько пришлись не по душе, что они потратили силы и время на составление жалобы чиновникам. Как признался Василий Иванович, ему жаль как раз не потраченных на статуи сотен тысяч рублей, а детей, которые останутся с пустым газоном.



Белый лист за подписью начальника отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Василеостровского района Николая Миронюка известил, что на освобождение участка от «элемента благоустройства» отводится 20 дней (дата отсчета не указана, но документ подписан 20 июня). После этого чиновники демонтируют собак и львов самостоятельно, а потом выставят счет за эти работы. Правда, сначала им придется установить, с кого именно требовать деньги.

Никаких ссылок на конкретные законы или регламенты в уведомлении нет, автор скупо указал, что «выявленный объект благоустройства располагается на земельном участке без предусмотренных нормативными актами <...> оснований». Можно только предполагать, из каких соображений исходят власти: самовольное занятие государственной земли или отсутствие согласования комитета по градостроительству на размещение статуй.

