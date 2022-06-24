Регламент суров, но это регламент. Чиновники изгоняют львов, котов и собак с газона на Васильевском

Власти Петербурга объявили старт операции по зачистке газона под окнами жилого дома на Васильевском острове от статуй львов, собак и котов. Аргумент про радость для местных детей проиграл бюрократии. Для чиновников не имеет значения, от чего освобождать городскую землю: от незаконной торговли, свалок или от малых архитектурных форм.
Чиновники требуют вычистить газон около элитного жилого дома № 15б на 26-й линии В. О., расположенного напротив ДК имени Кирова. На зеленых клочках земли уже лет пять стоят так называемые малые архитектурные формы: статуи собак, котов. Место быстро и предсказуемо набрало популярность у юных горожан. Это можно заметить хотя бы по стертым носам животных. А три месяца назад по соседству заселилась пара львов, вполне в петербургском духе.
Живность на газон привел местный житель Василий Иванович Денисюк, создатель небезызвестной бани, в которой Алексей Балабанов снимал свой последний фильм «Я тоже хочу». Свои размышления, как планирует поступить в ответ на ультиматум администрации, собеседник пока не раскрывает. Денисюк рассказал «Фонтанке», что уведомление с требованием демонтажа ему принесла управляющая домом. Она же и пролила свет на обстоятельства: нашлись люди, которым статуи настолько пришлись не по душе, что они потратили силы и время на составление жалобы чиновникам. Как признался Василий Иванович, ему жаль как раз не потраченных на статуи сотен тысяч рублей, а детей, которые останутся с пустым газоном.
Белый лист за подписью начальника отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Василеостровского района Николая Миронюка известил, что на освобождение участка от «элемента благоустройства» отводится 20 дней (дата отсчета не указана, но документ подписан 20 июня). После этого чиновники демонтируют собак и львов самостоятельно, а потом выставят счет за эти работы. Правда, сначала им придется установить, с кого именно требовать деньги.
Никаких ссылок на конкретные законы или регламенты в уведомлении нет, автор скупо указал, что «выявленный объект благоустройства располагается на земельном участке без предусмотренных нормативными актами <...> оснований». Можно только предполагать, из каких соображений исходят власти: самовольное занятие государственной земли или отсутствие согласования комитета по градостроительству на размещение статуй.
Точно известно одно: газон, на котором пасутся все животные, — это городская земля, а именно территория зеленых насаждений общего пользования, безымянный бульвар.
Петербургские регламенты по благоустройству не делают исключений ни для кого, будь это граффити, успевшее стать частью неформальной культуры города, либо цветники, которые высаживают жители у себя под окнами. Коммунальщики несколько лет назад снесли такое самодельное благоустройство у дома № 33 на улице Крыленко. Совсем свежий пример — закрашенный мурал с Даниилом Хармсом, за которого заступались горожане и даже директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.