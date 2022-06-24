«Ко мне приходило в день 40–50 человек». Бывший директор петербургского Центра госэкспертизы отрицает причастность к хищениям

Экс-глава ГАУ «Центр государственной экспертизы» и нынешний директор «Петрохолода» Владислав Еремин прокомментировал свое задержание после массовых обысков 22 июня. По его словам, его именем решили накачать уголовное дело для резонансности.
Как рассказал Еремин 24 июня в Куйбышевском суде, его привлекают только потому, что он в момент исполнения обсуждаемого контракта возглавлял ЦГЭ, хотя никакого отношения к работам не имел. «Параллельная жизнь. Но вся проектная документация перед строительством проходит проверку и получает положительное или отрицательное заключение в рамках основной задачи ЦГЭ, — заявил он. — Я не работал ни в строительной компании, ни в Ленэнерго... Когда мне говорят, что я должен знать, а я спрашиваю — почему, мне говорят: а вы знакомы с таким человеком? Знаком. А с таким? Знаком. А знаете, почему я со всеми знаком? Потому что, будучи директором ЦГЭ, я осуществлял прием руководителей, ко мне приходили в неделю 40–50 человек. В день 10–15 человек, 4 года, 4 дня в неделю. То есть умножим — получится, что я знаю тысячи людей. И главное, что они меня знают.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Еремин отметил, что после ЦГЭ работал в Фонде капстроительства и в его сферу обязанностей входило строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года, за что у него есть благодарственное письмо за подписью президента. Сейчас он возглавляет компанию «Петрохолод».
Еремин пояснил, что оперативники пришли к нему в 6:40 утра, вели себя корректно. Правда, позже он уточнил, что ему сообщили о готовящемся аресте квартиры, которую его супруга приобрела еще за пять лет до их брака.
«Фонтанка» сообщала, что следствие ходатайствует об аресте для Еремина, бывшего директора Водоканала Евгения Целикова и бывшего технического директора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Еще для одной сотрудницы «Нострума» — Александры Егоровой — просят ограничение определенных действий.