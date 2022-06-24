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    «Ко мне приходило в день 40–50 человек». Бывший директор петербургского Центра госэкспертизы отрицает причастность к хищениям

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    Экс-глава ГАУ «Центр государственной экспертизы» и нынешний директор «Петрохолода» Владислав Еремин прокомментировал свое задержание после массовых обысков 22 июня. По его словам, его именем решили накачать уголовное дело для резонансности.

    Как рассказал Еремин 24 июня в Куйбышевском суде, его привлекают только потому, что он в момент исполнения обсуждаемого контракта возглавлял ЦГЭ, хотя никакого отношения к работам не имел. «Параллельная жизнь. Но вся проектная документация перед строительством проходит проверку и получает положительное или отрицательное заключение в рамках основной задачи ЦГЭ, — заявил он. — Я не работал ни в строительной компании, ни в Ленэнерго... Когда мне говорят, что я должен знать, а я спрашиваю — почему, мне говорят: а вы знакомы с таким человеком? Знаком. А с таким? Знаком. А знаете, почему я со всеми знаком? Потому что, будучи директором ЦГЭ, я осуществлял прием руководителей, ко мне приходили в неделю 40–50 человек. В день 10–15 человек, 4 года, 4 дня в неделю. То есть умножим — получится, что я знаю тысячи людей. И главное, что они меня знают.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Еремин отметил, что после ЦГЭ работал в Фонде капстроительства и в его сферу обязанностей входило строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года, за что у него есть благодарственное письмо за подписью президента. Сейчас он возглавляет компанию «Петрохолод».

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    Еремин пояснил, что оперативники пришли к нему в 6:40 утра, вели себя корректно. Правда, позже он уточнил, что ему сообщили о готовящемся аресте квартиры, которую его супруга приобрела еще за пять лет до их брака.

    «Фонтанка» сообщала, что следствие ходатайствует об аресте для Еремина, бывшего директора Водоканала Евгения Целикова и бывшего технического директора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Еще для одной сотрудницы «Нострума» — Александры Егоровой — просят ограничение определенных действий.

    Справка: Управление экономической безопасности ГУ МВД 22 июня провело 40 обысков по делу об особо крупном мошенничестве, связанному со старыми контрактами Водоканала и СПБЭС Процессуально были задержаны четверо. Среди них — бывший директор Водоканала Евгений Целиков, который сейчас находится под домашним арестом по другому делу и в целом после своего увольнения довольно быстро и надолго оказался фигурантом уголовных дел. Еще один из этой четверки — Владислав Еремин, бывший директором Центра государственной экспертизы в 2012–2016 годах, туда также приходили с обыском. «Фонтанка» писала о том, что в 2018 году тот же Куйбышевский районный суд признал Еремина виновным в злоупотреблении полномочиями.

    Следствие интересуют контрактные отношения заказчиков с СК «Нострум», где руководящие должности в сметном и инженерном отделах занимали соответственно Егорова и Гребенников. Компания связана с одним из наиболее влиятельных предпринимателей Петербурга — Константином Голощаповым, сооcнователем русского Афонского общества и бывшим совладельцем СМП-Банка. Кроме того, оно опосредованно аффилировано еще с одним известным бизнесменом — Камилом Магеррамовым. Обыски прошли и в их квартирах, однако никого из них следствие не нашло.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Новости феодального государства......
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