«Ко мне приходило в день 40–50 человек». Бывший директор петербургского Центра госэкспертизы отрицает причастность к хищениям

Экс-глава ГАУ «Центр государственной экспертизы» и нынешний директор «Петрохолода» Владислав Еремин прокомментировал свое задержание после массовых обысков 22 июня. По его словам, его именем решили накачать уголовное дело для резонансности.

Как рассказал Еремин 24 июня в Куйбышевском суде, его привлекают только потому, что он в момент исполнения обсуждаемого контракта возглавлял ЦГЭ, хотя никакого отношения к работам не имел. «Параллельная жизнь. Но вся проектная документация перед строительством проходит проверку и получает положительное или отрицательное заключение в рамках основной задачи ЦГЭ, — заявил он. — Я не работал ни в строительной компании, ни в Ленэнерго... Когда мне говорят, что я должен знать, а я спрашиваю — почему, мне говорят: а вы знакомы с таким человеком? Знаком. А с таким? Знаком. А знаете, почему я со всеми знаком? Потому что, будучи директором ЦГЭ, я осуществлял прием руководителей, ко мне приходили в неделю 40–50 человек. В день 10–15 человек, 4 года, 4 дня в неделю. То есть умножим — получится, что я знаю тысячи людей. И главное, что они меня знают.

