Многоорешки — свидетели динозавров. Петербуржцы готовятся собирать урожай земляники в лесах

В лесах Ленинградской области много не только подосиновиков и комаров, но и земляники. Многоорешки уже начинают краснеть.
«Во Всеволожском районе Ленинградской области осталось ждать 1–2 недели — и можно идти в лес за этой душистой, ароматной и полезной ягодой», — рассказывает 24 июня зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
Земляника лесная растёт на опушках, где любят греться гадюки. Поэтому, прежде чем начинать собирать ягоды, внимательно осмотрите полянку, а лучше потопайте и поводите палкой по траве, советует зоолог.
Садовая клубника — это один из сортов земляники. А то, что мы называем земляникой, не сама ягода, а разросшееся цветоложе. Настоящие плоды — это мелкие семечки-орешки на его поверхности, поэтому научное название плода земляники — многоорешек. Земляника растёт на Земле со времён динозавров: самым древним окаменелым остаткам этого растения более 60 миллионов лет.