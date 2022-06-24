Многоорешки — свидетели динозавров. Петербуржцы готовятся собирать урожай земляники в лесах

В лесах Ленинградской области много не только подосиновиков и комаров, но и земляники. Многоорешки уже начинают краснеть.



«Во Всеволожском районе Ленинградской области осталось ждать 1–2 недели — и можно идти в лес за этой душистой, ароматной и полезной ягодой», — рассказывает 24 июня зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».



Земляника лесная растёт на опушках, где любят греться гадюки. Поэтому, прежде чем начинать собирать ягоды, внимательно осмотрите полянку, а лучше потопайте и поводите палкой по траве, советует зоолог.

