    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Многоорешки — свидетели динозавров. Петербуржцы готовятся собирать урожай земляники в лесах

    1846
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В лесах Ленинградской области много не только подосиновиков и комаров, но и земляники. Многоорешки уже начинают краснеть.

    «Во Всеволожском районе Ленинградской области осталось ждать 1–2 недели — и можно идти в лес за этой душистой, ароматной и полезной ягодой», — рассказывает 24 июня зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

    Земляника лесная растёт на опушках, где любят греться гадюки. Поэтому, прежде чем начинать собирать ягоды, внимательно осмотрите полянку, а лучше потопайте и поводите палкой по траве, советует зоолог.

    Садовая клубника — это один из сортов земляники. А то, что мы называем земляникой, не сама ягода, а разросшееся цветоложе. Настоящие плоды — это мелкие семечки-орешки на его поверхности, поэтому научное название плода земляники — многоорешек. Земляника растёт на Земле со времён динозавров: самым древним окаменелым остаткам этого растения более 60 миллионов лет.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close