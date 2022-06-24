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    РФС и РПЛ сделали заявление по поводу решения ФИФА приостановить контракты легионеров

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    7 комментариев

    Российские футбольные власти выступили с официальным заявлением по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить контракты иностранных игроков, выступающих в российских клубах.

    «РФС, РПЛ и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, но позиция организации явно этому противоречит, — говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном 24 июня на сайте Российского футбольного союза. — Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу организации, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины».

    В обращении также указывается, что решение ФИФА «полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований». «Открыто заявлено, что игроки и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства», — отмечают в РФС и РПЛ.

    «Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России. Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», — резюмируется в заявлении.

    «Фонтанка» писала, что 21 июня ФИФА приняла решение продлить действие документа, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Действие трудовых договоров можно замораживать до 30 июня 2023 года.

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    Комментарии (7)

    ProstoZloy
    "непоправимый ущерб футбольной индустрии в России"
    Наконец-то открыто признали, что занимаются конкретным бизнесом. Спорт-то, может, и "вне политики", а вот коммерческая деятельность - нет.
    VVM1962
    где гарантии, что на каком-нибудь международном турнире, не будет проведена спецоперация, с последующей денафикацией?
    houspi
    фифа ничего не приостанавливала. Она разрешила заморозить контракты, если игроку и клубу не удастся договориться. Ни какой политики. Только забота о жизни и здоровье игроков.
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