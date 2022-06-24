РФС и РПЛ сделали заявление по поводу решения ФИФА приостановить контракты легионеров

Российские футбольные власти выступили с официальным заявлением по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить контракты иностранных игроков, выступающих в российских клубах.

«РФС, РПЛ и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, но позиция организации явно этому противоречит, — говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном 24 июня на сайте Российского футбольного союза. — Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу организации, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины».

В обращении также указывается, что решение ФИФА «полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований». «Открыто заявлено, что игроки и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства», — отмечают в РФС и РПЛ.



«Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России. Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», — резюмируется в заявлении.



«Фонтанка» писала, что 21 июня ФИФА приняла решение продлить действие документа, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Действие трудовых договоров можно замораживать до 30 июня 2023 года.

