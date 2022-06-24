    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.36eur55.99
    Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Полиция задержала одного из подозреваемых в поджоге частного дома в Колпино

    403
    обсудить

    В Петербурге задержали одного из двоих подозреваемых в поджоге частного дома в Колпино. Ущерб хозяйка, сотрудника строительной организации оценила в 10 млн рублей.

    43-летнего ранее судимого мужчину доставили в отдел после того, как на Вознесенском шоссе 1 июня сгорел дом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 июня.

    По версии следствия, вместе с подельником около 9 утра он зашел на участок, разбросал автомобильные покрышки и подожгли их. 25-летняя хозяйка квартиры надышала дыма и была госпитализирована.

    После того, как бы установлен ущерб от пожара – 10 млн рублей- было возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

    Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление и задержание второго соучастника преступления.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close