Полиция задержала одного из подозреваемых в поджоге частного дома в Колпино

В Петербурге задержали одного из двоих подозреваемых в поджоге частного дома в Колпино. Ущерб хозяйка, сотрудника строительной организации оценила в 10 млн рублей.



43-летнего ранее судимого мужчину доставили в отдел после того, как на Вознесенском шоссе 1 июня сгорел дом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 июня.



По версии следствия, вместе с подельником около 9 утра он зашел на участок, разбросал автомобильные покрышки и подожгли их. 25-летняя хозяйка квартиры надышала дыма и была госпитализирована.

