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    Двое учинили пожар на 10 млн рублей в Колпино. Из примет — розовая рубашка и оранжевый чемодан

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    4 комментария

    Полиция ищет колоритный дуэт с замашками пироманов после пожара в Колпинском районе Петербурга, отправившего в больницу молодую хозяйку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.

    25-летнюю сотрудницу строительной организации накануне утром скорая увезла с пожарища на Вознесенском шоссе, 44, с отравлением угарным газом и ожогом дыхательных путей. По предварительным данным, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе её доставили в удовлетворительном состоянии.

    Полицейским девушка рассказала, что случившееся с её домом — результат трудов двух мужчин, которые пробрались на участок около девяти часов вечера. Позднее её слова своим заявлением дополнил 68-летний отец. По его словам, непрошеные гости разбросали и подожгли покрышки, разгоревшееся пламя повредило большую часть деревянного дома. Ущерб мужчина оценил в 10 миллионов рублей.

    В полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и возбудили дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога (часть 2 статьи 167 УК). Ищут двоих мужчин. Один, по описанию, светловолос, был в чёрных джинсах, тёмной куртке и с рюкзаком. Второй, как будто в противовес, привлекал внимание яркостью: запомнились светлые брюки, розовая рубашка и оранжевый чемодан.

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    Комментарии (4)

    Delon
    Не найдут поджигателей. Про них ничего неизвестно.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Многое осталось за кадром. Мужики пробрались в 9 вечера, а пожар в 9 утра. Они там ночевали?
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