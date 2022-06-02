Двое учинили пожар на 10 млн рублей в Колпино. Из примет — розовая рубашка и оранжевый чемодан

Полиция ищет колоритный дуэт с замашками пироманов после пожара в Колпинском районе Петербурга, отправившего в больницу молодую хозяйку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.



25-летнюю сотрудницу строительной организации накануне утром скорая увезла с пожарища на Вознесенском шоссе, 44, с отравлением угарным газом и ожогом дыхательных путей. По предварительным данным, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе её доставили в удовлетворительном состоянии.

