В МВД подсчитали годовой оборот транзакций на даркнет-платформе «Гидра». Он превысил миллиард

Годовой оборот транзакций на русскоязычной онлайн-площадке по продаже наркотиков Hydra («Гидра») в даркнете превышал 1 млрд рублей. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.



«Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов», — цитирует Смурова 24 июня «Интерфакс».

