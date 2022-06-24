В МВД подсчитали годовой оборот транзакций на даркнет-платформе «Гидра». Он превысил миллиард

Годовой оборот транзакций на русскоязычной онлайн-площадке по продаже наркотиков Hydra («Гидра») в даркнете превышал 1 млрд рублей. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.
«Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов», — цитирует Смурова 24 июня «Интерфакс».
По словам представителя ГУНК, в МВД знали, что технические ресурсы «Гидры» расположены на площадках иностранных государств, о чем неоднократно сообщали зарубежным коллегам. Также, по данным Смурова, с помощью «Гидры» велась торговля фальшивыми банкнотами, персональными данными и поддельными документами.
Ранее «Фонтанка» писала об аресте в Москве предполагаемого сооснователя платформы «Гидра» Дмитрия Павлова. Замначальника ГУНК МВД эту информацию подтвердил.