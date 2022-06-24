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    В МВД подсчитали годовой оборот транзакций на даркнет-платформе «Гидра». Он превысил миллиард

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    4 комментария

    Годовой оборот транзакций на русскоязычной онлайн-площадке по продаже наркотиков Hydra («Гидра») в даркнете превышал 1 млрд рублей. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

    «Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов», — цитирует Смурова 24 июня «Интерфакс».

    По словам представителя ГУНК, в МВД знали, что технические ресурсы «Гидры» расположены на площадках иностранных государств, о чем неоднократно сообщали зарубежным коллегам. Также, по данным Смурова, с помощью «Гидры» велась торговля фальшивыми банкнотами, персональными данными и поддельными документами.

    Ранее «Фонтанка» писала об аресте в Москве предполагаемого сооснователя платформы «Гидра» Дмитрия Павлова. Замначальника ГУНК МВД эту информацию подтвердил.

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    Комментарии (4)

    VKuser1708951
    Цифра занижена примерно на 3 порядка.
    В 2016 г оборот наркотиков оценивался в РФ в 60 миллиардов $. С тех пор благодаря поддержке от властей бизнес только вырос!
    Недавно "Фонтанка" писала, что только в СПб : "Ежедневный оборот запрещенных веществ превышает 300 килограммов стоимостью 130 миллионов рублей." Что в год дает 47 миллиардов. И это только по одному городу.
    А большая часть как раз через Hydra и толкались.
    Дежурный по объединению
    Считаю, нужно поставить крышу!
    Данила бобров
    Не считай деньги в чужом кармане - своих не будет.
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