Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ночь «Алых парусов» и следующую неделю. Спойлер — плюс 30

Чистое небо над Петербургом показывает главный синоптик города Александр Колесов 24 июня. «Вот так красиво над нами сегодня», — пишет он в своём телеграм-канале.



Антициклон, по его словам, обещает жаркие выходные и такую же следующую неделю — с температурой 25–30 градусов.



«Но сегодня главное для Санкт-Петербурга это праздник «Алые паруса». С осадками, думаю, ясно, спутниковый снимок показывает все. Антициклон продолжает усиливаться, а теплый воздух поступать в наш регион. Так что сегодня ночью будет очень комфортно. К началу праздника температура воздуха в центре города должна быть в районе +22…+20 гр., а в середине ночи минимальная температура до +16…+18 гр. Ветер, который еще сегодня ощущается, к ночи стихнет совсем. Ну а с завтрашнего дня начнется дальнейшее повышение температуры и стремление достичь отметки +30 гр. Так что хороших выходных», — резюмирует синоптик.

