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    Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ночь «Алых парусов» и следующую неделю. Спойлер — плюс 30

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    Фото из телеграм-канала Александра Колесова
    Фото из телеграм-канала Александра Колесова
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    Чистое небо над Петербургом показывает главный синоптик города Александр Колесов 24 июня. «Вот так красиво над нами сегодня», — пишет он в своём телеграм-канале.

    Антициклон, по его словам, обещает жаркие выходные и такую же следующую неделю — с температурой 25–30 градусов.

    «Но сегодня главное для Санкт-Петербурга это праздник «Алые паруса». С осадками, думаю, ясно, спутниковый снимок показывает все. Антициклон продолжает усиливаться, а теплый воздух поступать в наш регион. Так что сегодня ночью будет очень комфортно. К началу праздника температура воздуха в центре города должна быть в районе +22…+20 гр., а в середине ночи минимальная температура до +16…+18 гр. Ветер, который еще сегодня ощущается, к ночи стихнет совсем. Ну а с завтрашнего дня начнется дальнейшее повышение температуры и стремление достичь отметки +30 гр. Так что хороших выходных», — резюмирует синоптик.

    Сегодня в Петербурге ожидается 26–27 градусов. Этот день может стать самым тёплым с начала года.

    Фото из телеграм-канала Александра Колесова
    Фото из телеграм-канала Александра Колесова

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