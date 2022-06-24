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    Дворцовый мост закрывается, в центре Петербурга растут пробки

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    3 комментария

    В центре Петербурга 24 июня начинают действовать серьёзные ограничения движения в связи с подготовкой праздника «Алые паруса».

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    Первым под закрытие пошел Дворцовый мост. Переправа будет недоступна для проезда с полудня 24 июня до трех часов дня 25 июня, а с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня ее разведут. Еще два моста — Благовещенский и Троицкий — закроют с 22:00 пятницы до 06:00 субботы. С 22:00 до 02:30 Благовещенский будет разведен. Масштабные перекрытия улиц в центре Петербурга начнутся сегодня в 17 часов и будут проходить поэтапно.

    Общая загруженность дорог в Петербурге сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», составляет 3 балла, что на 1 балл меньше обычного для пятницы. Однако в центре города уже скопились пробки. В плотном заторе встали Невский проспект от Гостиного двора к Дворцовой и Дворцовая набережная от набережной Кутузова к Дворцовому мосту. Также плотно на Садовой улице в обе стороны и на Большой Конюшенной к Невскому.

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    Комментарии (3)

    Dmitry Antonov
    Они сами не понимают, что организуя массовые шоу в таком формате, с перекрытием центра города, только озлобляют жителей и гостей города, а благодарности или признательности от выпускников тоже не дождутся и авторитета им не прибудет.
    Карабас Барабас
    Да сколько можно, задрали уже. У всех были выпускные, только до "красных труселей" город не перекрывали, и ничего, все выпускники были довольны.
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