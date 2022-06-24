Дворцовый мост закрывается, в центре Петербурга растут пробки

Первым под закрытие пошел Дворцовый мост. Переправа будет недоступна для проезда с полудня 24 июня до трех часов дня 25 июня, а с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня ее разведут. Еще два моста — Благовещенский и Троицкий — закроют с 22:00 пятницы до 06:00 субботы. С 22:00 до 02:30 Благовещенский будет разведен. Масштабные перекрытия улиц в центре Петербурга начнутся сегодня в 17 часов и будут проходить поэтапно.

Общая загруженность дорог в Петербурге сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», составляет 3 балла, что на 1 балл меньше обычного для пятницы. Однако в центре города уже скопились пробки. В плотном заторе встали Невский проспект от Гостиного двора к Дворцовой и Дворцовая набережная от набережной Кутузова к Дворцовому мосту. Также плотно на Садовой улице в обе стороны и на Большой Конюшенной к Невскому.