ГИБДД выставит данные злостных нарушителей на «витрине»

В России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Об этом сообщается в приказе МВД, опубликованном в пятницу, 24 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.



«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС «ГИБДД-М» подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», — следует из текста документа.



«Фонтанка» писала, что ранее госавтоинспекция Москвы составила портрет типичного водителя — нарушителя ПДД.

