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    ГИБДД выставит данные злостных нарушителей на «витрине»

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    7 комментариев

    В России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Об этом сообщается в приказе МВД, опубликованном в пятницу, 24 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС «ГИБДД-М» подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», — следует из текста документа.

    «Фонтанка» писала, что ранее госавтоинспекция Москвы составила портрет типичного водителя — нарушителя ПДД.

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    Комментарии (7)

    А13579
    Уточню: база по водителям-нарушителям. Заняться пешеходами-нарушителями у ГИБДД кишка тонка.
    Карабас Барабас
    Типа "доска позора". Прикольно.
    footballer13
    Вот вообще ничего не понял из новости.
    "Заработает" как? В публичном доступе?
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