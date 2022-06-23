Супруга погибшего от полицейской пули под Петербургом рассказала о ночном звонке коллекторов

Пенсионер из Рябово, который накануне погиб во время перестрелки с полицией, жаловался соседям на настойчивость коллекторов. Он уверял, что ничего не должен, но базы приставов говорят об обратном.

Подробности событий, которые предшествовали смерти пенсионера, 23 июня приводит 47news. Супруга погибшего рассказала, что ночью накануне смерти мужчины ему звонили из коллекторского агентства. Сосед же поделился, что незадолго до визита желающих вернуть долг мужчина жаловался в выражениях: «Коллекторы меня уже задолбали. Какой-то банк придумали, я ничего не должен».