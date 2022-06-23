Супруга погибшего от полицейской пули под Петербургом рассказала о ночном звонке коллекторов

Пенсионер из Рябово, который накануне погиб во время перестрелки с полицией, жаловался соседям на настойчивость коллекторов. Он уверял, что ничего не должен, но базы приставов говорят об обратном.
Подробности событий, которые предшествовали смерти пенсионера, 23 июня приводит 47news. Супруга погибшего рассказала, что ночью накануне смерти мужчины ему звонили из коллекторского агентства. Сосед же поделился, что незадолго до визита желающих вернуть долг мужчина жаловался в выражениях: «Коллекторы меня уже задолбали. Какой-то банк придумали, я ничего не должен».
Двое мужчин пожаловали к нему на порог около 10 утра. Пенсионер взял в сарае ружье и начал стрелять. Одному из молодых людей дробь попала в грудь, локоть и ногу, второй успел убежать.
Житель Рябово затаился на кладбище, полиция уговаривала его сдаться по телефону и лично. Он снова решил стрелять, сотрудник достал табельное оружие... Мужчина умер.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство коллектора. База судебных приставов говорит о том, что долги у мужчины образовались в 2016–2018. Отдельное дело касается почти 68 тысяч, другое — задолженности по кредиту в 272 тысячи рублей.