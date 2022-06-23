Семейную ипотеку предлагают распространить на всех, у кого есть дети до 18 лет

В банке ВТБ предложили распространить семейную ипотеку на все семьи с несовершеннолетними детьми. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сейчас «семейную ипотеку» можно взять на льготных условиях, если ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.

