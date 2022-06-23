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    Семейную ипотеку предлагают распространить на всех, у кого есть дети до 18 лет

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    В банке ВТБ предложили распространить семейную ипотеку на все семьи с несовершеннолетними детьми. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

    Сейчас «семейную ипотеку» можно взять на льготных условиях, если ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.

    «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения, — заявил Анатолий Печатников. — С 2018 года почти 100 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ей. Но мы уверены, что программу можно дополнительно расширить, увеличив ее эффект для заемщиков. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Это может повысить спрос на нее в несколько раз».

    Ранее в банке предложили рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей государственной программой. Также с 1 июля в рамках «семейной» госпрограммы ВТБ запустил ипотеку под 3% для многодетных семей.

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