Шойгу: Нужно укрепить обороноспособность Белоруссии и России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что необходимо принять меры по укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе и единой системы ПВО. Об этом 23 июня пишет РИА Новости.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Хрениным в Москве.

