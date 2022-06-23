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    Шойгу: Нужно укрепить обороноспособность Белоруссии и России

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    13 комментариев

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что необходимо принять меры по укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе и единой системы ПВО. Об этом 23 июня пишет РИА Новости.

    «Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Хрениным в Москве.

    По словам главы Минобороны, российская сторона готова оказывать «любую поддержку белорусским друзьям».

    Как стало известно, лидеры Белоруссии и России — Александр Лукашенко и Владимир Путин — проведут 25 июня встречу в Санкт-Петербурге.

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    Комментарии (13)

    Piter Russo
    Несколко дивизионов искандер и с300 и прикрывающие их панцири - вполне могут контролировать сувалский коридор, а дальше можно поддягивать силы вдв и силы быстрого реагирования БР и прокладывать авто и жд дорогу под контролем РФ и БР - и у БР появиться более удобный выход к морю через Балтийск и Калининград.
    dragvs
    Ну говорить можно что угодно. Россия давно пытается политически и экономически поглотить Белоруссию, в том числе поотжимать весь бизнес. На тот же успешный завод МАЗ давно глаз положили. Но Лукашенко отчаянно сопротивляется. Посмотрим выйдет ли чего в этот раз.
    alexpv
    Поизносились и поистаскались что-ли? а я так верил мультикам про наше сверхоружие и непревзойденную обороноспособность.
    Ну ничего, мы привыкши, пояса затянем, пенсионный возраст еще поднимем, налоги увеличим, сдюжим, что уж поделаешь, если кроме как грозить кулаком всему миру других аргументов не осталось.
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