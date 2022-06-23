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    «Один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик». Юрий Лоза прокомментировал главный хит Шатунова

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    5 комментариев

    Композитор и автор песни «Плот» Юрий Лоза прокомментировал главный хит позднего СССР «Белые розы». По мнению музыканта, профессиональная оценка песни может не совпадать с мнением публики.

    «Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик. Есть такая поговорка. Какие-то люди считают это великим хитом, какие-то не считают. Кто-то любит классическую музыку, кто-то джаз, а третьи — рэп. Каждый по-своему оценивает ту или иную песню. Умер хороший, позитивный человек, — отметил Лоза. — Теоретически, с точки зрения музыкального критика, это может быть абсолютно одно мнение, а с точки зрения слушателя — совершенно другое. Ни один профессионал не может вам дать объективной оценки, потому что каждый будет оценивать что-то свое».

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    Звездный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в Домодедово в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Медики рассказали, как больше часа боролись за его жизнь. Ожидается, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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    Комментарии (5)

    chip1
    Лоза созрел для большой политики, грамотно говорит!
    Dmitry Antonov
    Недавно Юрий Лоза на полном серьёзе доказывал, что Земля плоская.
    Что-нибудь ещё нужно знать об этом человеке и его мнениях относительно чего бы-то ни было?
    Денеб
    Композитор и автор песни «Плот» Юрий Лоза.....единственной песни, которую ещё помнит народ.....да....было ещё что-то жалостливое.....типа: "мне уже многое поздно"....
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