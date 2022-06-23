«Один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик». Юрий Лоза прокомментировал главный хит Шатунова

Композитор и автор песни «Плот» Юрий Лоза прокомментировал главный хит позднего СССР «Белые розы». По мнению музыканта, профессиональная оценка песни может не совпадать с мнением публики.

«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик. Есть такая поговорка. Какие-то люди считают это великим хитом, какие-то не считают. Кто-то любит классическую музыку, кто-то джаз, а третьи — рэп. Каждый по-своему оценивает ту или иную песню. Умер хороший, позитивный человек, — отметил Лоза. — Теоретически, с точки зрения музыкального критика, это может быть абсолютно одно мнение, а с точки зрения слушателя — совершенно другое. Ни один профессионал не может вам дать объективной оценки, потому что каждый будет оценивать что-то свое».