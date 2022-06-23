«Нормальные ребята, всё скромненько». Соседи рассказали о жизни рядом с Шатуновым

Соседи солиста «Ласкового мая» рассказали о редком появлении певца в квартире, где он прописан. За Шатуновым остался долг по коммунальным платежам.

С соседями музыканта в доме №5 по Кантемировской улице в Москве пообщались корреспонденты портала MSK1. По словам Марии, Шатунов приезжал в столицу, только когда у него были запланированы концерты, а в основном он жил в Германии. Женщина предположила, что нынешнее его появление было связано с концертом в Калуге. Судя по афише на сайте музыканта, июнь у него был насыщенный, а дальше планировался перерыв в концертной деятельности до осени — 17, 19 и 20 июня он выступал в Калуге, Люберцах и Подольске. Свой последний концерт он закончил хитом «Белые розы».