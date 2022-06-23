«Нормальные ребята, всё скромненько». Соседи рассказали о жизни рядом с Шатуновым

Соседи солиста «Ласкового мая» рассказали о редком появлении певца в квартире, где он прописан. За Шатуновым остался долг по коммунальным платежам.
С соседями музыканта в доме №5 по Кантемировской улице в Москве пообщались корреспонденты портала MSK1. По словам Марии, Шатунов приезжал в столицу, только когда у него были запланированы концерты, а в основном он жил в Германии. Женщина предположила, что нынешнее его появление было связано с концертом в Калуге. Судя по афише на сайте музыканта, июнь у него был насыщенный, а дальше планировался перерыв в концертной деятельности до осени — 17, 19 и 20 июня он выступал в Калуге, Люберцах и Подольске. Свой последний концерт он закончил хитом «Белые розы».
«Нормальные ребята, всё скромненько. Подъедут, побудут, уедут. Когда я с коляской домой заходила, он мне открыл двери, помог ее в лифт затащить. Жалко. Вот накануне мы его видели», — рассказала соседка Ирина.
Почтальон Екатерина поделилась, что с 2006 года Шатунов на Кантемировской почти не появлялся, но все документы, в том числе судебные от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, приходили на этот адрес. За музыкантом остался долг по коммунальным платежам за май.
Кроме журналистов квартиру Шатунова посетила полиция.
Музыкант умер 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.