В Петербурге появится новый праздник — День отца

В законодательстве Петербурга официально появился новый праздник — День отца, соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 23 июня в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Против проголосовал только один член парламента, на что спикер ЗакСа Александр Бельский заметил: кто-то один из его коллег «не поддерживает отцов».

На федеральном уровне этот праздник существует уже давно и также отмечается каждое третье воскресенье октября.

Ранее этот законопроект спровоцировал в Мариинском дворце, где и заседают депутаты, дискуссию о необходимости дня тещи, заодно и других членов семьи.

В первоначальной версии еще предыдущий созыв Заксобрания в 2018 году предлагал праздновать День отца каждое третье воскресенье июня, хотя в этом случае праздник периодически бы совпадал с годовщиной начала Великой Отечественной войны.