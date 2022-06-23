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    В Петербурге появится новый праздник — День отца

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    9 комментариев

    В законодательстве Петербурга официально появился новый праздник — День отца, соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 23 июня в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Против проголосовал только один член парламента, на что спикер ЗакСа Александр Бельский заметил: кто-то один из его коллег «не поддерживает отцов».

    На федеральном уровне этот праздник существует уже давно и также отмечается каждое третье воскресенье октября.

    Ранее этот законопроект спровоцировал в Мариинском дворце, где и заседают депутаты, дискуссию о необходимости дня тещи, заодно и других членов семьи.

    В первоначальной версии еще предыдущий созыв Заксобрания в 2018 году предлагал праздновать День отца каждое третье воскресенье июня, хотя в этом случае праздник периодически бы совпадал с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

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    Комментарии (9)

    SERGEY111
    Продажу алкоголя запретить за неделю до новоявленного дня батона .
    Wernum
    Хорошо, что не очередной День военного почтальона или День памяти русско-аргентинской битвы
    houspi
    Чем бы дума ни тешилась, лишь бы не плакала.
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