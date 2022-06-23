Петербургскому фотографу, получившему «Золотое перо», нашли «костыль» для глаза

Фото: Александр Петросян Поделиться Поделиться





Петербургский фотограф Александр Петросян, недавно удостоившийся гран-при «Золотого пера», получил еще один подарок — возможность видеть. Ему поставили специальную склеральную линзу. Результат, по его словам, просто ошеломительный.

«Фонтанка» писала о серьёзных проблемах со зрением у фотографа, которого называют «глаза Петербурга». Диагноз — генетическое нарушение. Александр перенёс не менее десяти операций, но полностью остановить прогрессирующую болезнь не удалось, а новые операции несут слишком большой риск. И вот решение нашлось. Об этом Петросян сообщил в своём телеграм-канале 23 июня.



В интервью «Фонтанке» он рассказал, что директор клиники нашёл его в соцсетях и пригласил на обследование. Врачи подтвердили, что операция невозможна, но нашли внезапный выход — «протез» наподобие обычных линз, который надевается полностью на весь глаз. Носить его можно всего несколько часов, он требует обработки в нескольких растворах, но несмотря на большое число ограничений Александр очень рад. Уже два дня он учится обращаться с линзой.

«Была десятая доля процента зрения, самые большие буквы на таблице у окулиста не видел. И вдруг я обнаружил, что могу видеть последнюю строчку! У меня такого не было лет 30. Невероятное ощущение! Мне показалось, у меня голова кружится. Тот мир, который привычен, оказывается более реальным, плотным, насыщенным, как гиперпространство. Привычные пейзажи выглядят совсем по-другом, не сравнить ни с какими удовольствием. Пока учусь снимать и надевать, а дальше видно будет. Пока мощности глаза хватит, чтобы просуществовать так. Я не теряю надежды и рад возможности, которая вдруг открылась», — поделился Александр Петросян с «Фонтанкой».



В своих соцсетях он написал: «Благодаря добрым людям из клиники «Зрение» и особенно главному врачу Далю Никите Юрьевичу найти подходящий "костыль"».

Петросян известен как мастер случайных моментов, сотрудничает с петербургскими изданиями. 3 июня в Доме журналиста он стал обладателем премии «Золотое перо» в номинации «Гран-при».