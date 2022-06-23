РБК: Госкомпания выходит на рынок экспресс-доставки Петербурга

«Почта России» планирует в июле запустить в Петербурге службу доставки из розничных торговых точек и онлайн-магазинов. Об этом 23 июня сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.



Пилотную версию проекта предполагается реализовать в Москве. Как писал «Коммерсантъ», курьеры будут забирать заказы в торговых точках и доставлять клиенту в тот же день или в заявленное время. Госкомпания собирается предоставить ретейлерам курьеров и IT-инфраструктуру.

