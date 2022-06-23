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    РБК: Госкомпания выходит на рынок экспресс-доставки Петербурга

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    1 комментарий

    «Почта России» планирует в июле запустить в Петербурге службу доставки из розничных торговых точек и онлайн-магазинов. Об этом 23 июня сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

    Пилотную версию проекта предполагается реализовать в Москве. Как писал «Коммерсантъ», курьеры будут забирать заказы в торговых точках и доставлять клиенту в тот же день или в заявленное время. Госкомпания собирается предоставить ретейлерам курьеров и IT-инфраструктуру.

    В дальнейших планах — расширение услуги на несколько городов-миллионников, предположительно к концу этого года.

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    Комментарии (1)

    atf
    Анекдот про трехлетний коньяк, отправленный почтой все еще актуален.
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