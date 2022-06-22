«Ничего личного в сокращениях врачей скорой нет». К повстанцам в белых халатах приехали начальники

В скандально известную Городскую поликлинику № 52, где продолжается противостояние коллектива отделения скорой медицинской помощи и руководства, пришли заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов и заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

Их пригласила омбудсмен Светлана Агапитова, чтобы сотрудники ОСМП и их начальство «смогли разобраться в происходящем глаза в глаза».

О «происходящем» уже несколько раз писала «Фонтанка»: из-за попытки сместить заведующую ОСМП 52-й поликлиники Тамару Кирееву производственный конфликт превратился в трагедию: один из сотрудников покончил жизнь самоубийством, заведующая отделением слегла с инфарктом. Коллектив полгода работает в нездоровой атмосфере, под давлением. Накануне Дня медицинского работника, 17 июня, самые активные сотрудники ОСМП узнали о своем предстоящем сокращении, с которым категорически не согласны.

Когда «Фонтанка» обратилась к главному врачу Марине Тимошиной с просьбой прокомментировать его, она сказала, что находится в отпуске. Но в связи с прибытием в поликлинику начальства, похоже, отпуск пришлось прервать. Как сообщила пресс-служба омбудсмена Светланы Агапитовой, в присутствии Василия Сажнова и Дмитрия Мотовилова главный врач объяснила сокращение тем, что в действующем трудовом законодательстве нет механизма «перевода» сотрудников, поэтому все оформляется через сокращение. И «ничего личного» в отношении сокращенных нет.

На это присутствующие в зале врачи скорой тут же сообщили, что о перераспределении в ОСМП 97-й поликлиники никто им не сообщал, а кто-то уже ходил туда и утверждает, что в трудоустройстве было отказано. В итоге заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов назначил 23 и 24 июня днями обсуждений. Завтра — обсуждение и поиск решения проблем внутри учреждения. А в пятницу состоится общее собрание с участием руководителей и юристов районной администрации, главных врачей 52-й и 97-й поликлиник, а также сокращенных медиков.