В бунтующей скорой Выборгского района началась «зачистка» повстанцев

Скандальное противостояние коллектива отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) и руководства Городской поликлиники № 52 развивается по плохому сценарию. Говорят, что 15 человек решено сократить. Среди них — заведующая отделением Тамара Киреева, а с ней и те, кто давал комментарии «Фонтанке» по поводу сложившейся непростой ситуации в коллективе, насчитывающем более 120 человек.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Руководство 52-й поликлиники не может найти общего языка с сотрудниками ОСМП в течение почти полугода. За это время банальный производственный конфликт превратился в трагедию: один из сотрудников покончил жизнь самоубийством, заведующая отделением слегла с инфарктом. Часть коллектива регулярно «садится» на больничный — работать в атмосфере недоверия и психологического давления тяжело. О скандалах и трагедиях в скорой Выборгского района рассказала «Фонтанка».



А после этого последовали санкции: накануне Дня медицинского работника 17 июня самые активные, «несговорчивые» сотрудники ОСМП начали получать уведомления о сокращении их должностей — шестерым врачам их уже вручили, озвучено, что еще сокращаются 4 врачебные ставки и 5 — фельдшерских. При том что в отделении по физическим лицам штат заполнен всего на 70% (многие работают на 1,25 и на 1,5 ставки).



Изначально предполагалось, что часть машин (а с ними и бригад) передадут в две другие поликлиники, в которых базируются отделения скорой помощи. Но пока по распоряжению главы администрации Выборгского района Виктора Полунина только в поликлинику № 97 передаются два автомобиля — скорой и неотложной помощи. Соответственно, сокращаются сотрудники. Светлана Ошуркова, врач ОСМП, говорит о предстоящем увольнении: «Все эти люди — медики с высшей квалификационной категорией, с огромным опытом скоропомощной работы, фактически асы своего дела, преданные работе до мозга костей. И такими кадрами не дорожит поликлиническое начальство...» Ошуркова поясняет, что людей сокращают без внятных объяснений. А она намерена отстаивать свои права и свою позицию.



Александр Редкокаша сам написал заявление об увольнении. «Перспектив в смысле изменения ситуации я не вижу. А под таким прессом работать нельзя, нельзя спасать людей, когда ты из-под палки идешь на работу. Обстановка в коллективе удручающая, все ходят мрачные. А еще полгода назад мы работали одним нормальным слаженным коллективом. Уведомления выдали самым активным людям, которые посмели не соглашаться с руководством, практически все они вошли в совет трудового коллектива, созданный для защиты интересов сотрудников ОСМП».



По распоряжению Виктора Полунина «передача движимого имущества» должна быть осуществлена 97-й поликлинике до 31 августа. Даже если эта поликлиника быстро найдет новых сотрудников, готовых сесть в дополнительные машины, на трудоустройство требуется время (медосмотры и получение справок для устройства в медицинское учреждение могут занимать и три недели, и месяц).

В сентябре начинается традиционный подъем заболеваемости в городе. Плюс ковид, очередной рост заболеваемости которым в Европе уже начался и, вероятно, как раз к августу начнется и у нас. Похоже, жителям Выборгского района стоит приготовиться к небыстрому прибытию скорой помощи в период ее «перестройки» в отделениях скорой помощи сразу двух районных поликлиник.



На просьбу прокомментировать сокращение штатов в ОСМП заведующая поликлиникой № 52 Марина Тимошина говорить отказалась, сославшись на то, что находится в отпуске.

Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

