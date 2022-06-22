«Гейзер» в Кировском районе укротили. С окон дома текут ручьи, в асфальте зияет яма

Высокий фонтан у дома в Кировском районе Петербурга усмирили. С балконов промокшего дома текут ручьи, а на проезжей части образовались лужи.
В асфальте у дома 3 на улице Зои Космодемьянской появилась яма размером около шести квадратных метров. Читательница «Фонтанки» 22 июня поделилась видеозаписью с места происшествия.
Судя по кадрам, опасный участок оградили предупредительной лентой. К дому подъехал автомобиль аварийной службы «Теплосети».
Читательница «Фонтанки» Ольга
«Фонтанка» писала, что высокий фонтан забил у дома 3 на улице Зои Космодемьянской. В Кировском районе проводили испытания сетей на плотность и прочность.