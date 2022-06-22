Мощный «гейзер» в Кировском районе Петербурга вымыл пятиэтажный дом

Прорыв трубы вымыл пятиэтажный дом в Кировском районе Петербурга. Рядом с гейзером — вход в детский театр.
Высокий фонтан забил у дома 3 по улице Зои Космодемьянской, в здании находится Детский театр у Нарвских ворот. Кадрами с места события 22 июня поделились очевидцы.
По словам читательницы «Фонтанки», вода промыла большую дыру в асфальте. На данный момент на месте работают коммунальные службы.
В пресс-службе «Теплосети» сообщили, что инцидент произошёл в день, когда компания проводила в Кировском районе испытания сетей на плотность и прочность. Специалисты обнаружили на трубопроводе технологическое нарушение.
«Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, в данный момент идёт локализация дефекта. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — добавили там.
«Фонтанка» писала, что ранним утром 22 июня горячий фонтан внезапно забил на улице Зины Портновой. Дело было в технологическом нарушении, которое обнаружили у дома 50 во время испытаний сетей.