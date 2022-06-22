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    На юге Петербурга среди деревьев забил мощный гейзер из кипятка

    На улице Зины Портновой прорвало трубу с кипятком

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    1 комментарий

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Ранним утром среды на улице Зины Портновой внезапно забил горячий фонтан. Видео с места событий поделились в соцсетях очевидцы 22 июня.

    Дело было в технологическом нарушении, которое обнаружили у дома 50 в ходе испытаний сетей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети». Сейчас идет ремонт, ответственность предприятия застрахована, и реальный ущерб будет возмещен.

    «Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — отметили в пресс-службе предприятия.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Дровяную улицу залило грязной водой, а одна машина провалилась под асфальт.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    НИ ОДНА СТРАНА МИРА!!!!!!! не пускает потоки кипятка под давлением в разные концы многомилионного мегаполиса! Это изобретение совка......
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