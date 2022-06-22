На юге Петербурга среди деревьев забил мощный гейзер из кипятка

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Ранним утром среды на улице Зины Портновой внезапно забил горячий фонтан. Видео с места событий поделились в соцсетях очевидцы 22 июня.
Дело было в технологическом нарушении, которое обнаружили у дома 50 в ходе испытаний сетей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети». Сейчас идет ремонт, ответственность предприятия застрахована, и реальный ущерб будет возмещен.
«Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — отметили в пресс-службе предприятия.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Дровяную улицу залило грязной водой, а одна машина провалилась под асфальт.