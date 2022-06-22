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    В Петербурге начали выдавать ипотеку с господдержкой под 6,7%

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    1 комментарий

    В Петербурге начали выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях. Первую ипотечную сделку со ставкой 6,7% совершили в ВТБ.

    Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных регионов РФ. В рамках партнерских программ лимит по кредиту могут увеличить до 30 и 12 млн рублей соответственно, с единой процентной ставкой на всю сумму и весь срок кредита.

    — Мы первыми начали прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и сегодня уже провели первые выдачи, как только постановление Правительства вступило в силу — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране, ведь сейчас ставка по программе уже достигла уровня 2021 года.

    Дисконт от базовой ставки в 7% доступен для зарплатных клиентов или при использовании цифровых сервисов.

    По правилам первый взнос по ипотеке с господдержкой должен составить не менее 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.

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    Комментарии (1)

    aborigenSPB
    Ура! Жильё становится всё доступнее и доступнее! Студия за 7 лямов, однушка за 10 :((
    Это то, о чём мы мечтали: продаёшь почку на первый взнос и берёшь пожизненную ипотеку - вот оно счастье!!!
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