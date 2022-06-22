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    Глава Минобороны Финляндии заявил, что его страна готова воевать с Россией в случае нападения

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    17 комментариев

    Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Об этом 22 июня заявил глава Минобороны страны Тимо Кивинен, передает Reuters.

    По его словам, страна создала значительный арсенал. Также, уточняет Кивинен, финны будут мотивированы воевать, что он назвал решающим фактором.

    Ранее глава МИД Финляндии заявил, что его страна хочет сохранить мирной границу с Россией, а намерение Хельсинки вступить в НАТО «не представляет ни для кого угрозы».

    Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, однако они до сих пор не одобрены, в том числе из-за позиции Турции, которая требует у этих стран прекратить поддерживать террористов и снять санкции с Анкары.

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    Комментарии (17)

    275312363
    В составе НАТО или самостоятельно?
    Денеб
    Молодцы, финны! И в 1939-1940 нашим спуску не дали....И сейчас не дадут.....Неизвестно, чего ещё можно ожидать от безумного "собирателя земель"....
    275464148
    Они уже воевали - чем закончилось, знаем.
    Не надо тратить на них военную технику и жизни солдат.
    Перекрыть Сайменский канал, запретить продажу леса-кругляка, туризм как таковой - в Финляндии смотреть всё равно нечего кроме того, что оставил там русский царизм, своего ничего нет, это транзитная зона в Европу. Перекрыть нефть, газ, э/энергию.
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