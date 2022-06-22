Глава Минобороны Финляндии заявил, что его страна готова воевать с Россией в случае нападения

Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Об этом 22 июня заявил глава Минобороны страны Тимо Кивинен, передает Reuters.

По его словам, страна создала значительный арсенал. Также, уточняет Кивинен, финны будут мотивированы воевать, что он назвал решающим фактором.



Ранее глава МИД Финляндии заявил, что его страна хочет сохранить мирной границу с Россией, а намерение Хельсинки вступить в НАТО «не представляет ни для кого угрозы».

