    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd54.71eur57.46
    СРОЧНО

    40 обысков, Голощапов и Водоканал

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В загоревшемся ангаре на Октябрьской набережной находились пять человек и центнер металла

    2188
    4 комментария

    В загоревшемся на Октябрьской набережной ангаре было сложено около ста килограммов металла, а на момент пожара там находилось пять человек. Об этом 22 июня сообщает 47news со ссылкой на представителя компании «Гидротехстрой», которой принадлежит помещение.

    «Как мог загореться, не знаем. Это пожарные скажут», — заявил менеджер фирмы по имени Тарас.

    Люди эвакуировались из ангара самостоятельно. Известно, что в нем занимались производством металлоконструкций.

    Пожар произошел на границе Всеволожского района Ленобласти и Петербурга, в Новосаратовке. Напомним, дым от пожара заметили в нескольких районах Петербурга. Сообщалось, что горит ангар размером 20 на 40 метров, есть угроза распространения на семь бытовок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Maik5
    Металл сам всегда загорается...
    275203172
    Металл сгорел? Что это было хотя бы? Золото или натрий?
    07A
    Менеджер Тарас....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close