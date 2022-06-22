В загоревшемся ангаре на Октябрьской набережной находились пять человек и центнер металла

В загоревшемся на Октябрьской набережной ангаре было сложено около ста килограммов металла, а на момент пожара там находилось пять человек. Об этом 22 июня сообщает 47news со ссылкой на представителя компании «Гидротехстрой», которой принадлежит помещение.



«Как мог загореться, не знаем. Это пожарные скажут», — заявил менеджер фирмы по имени Тарас.



Люди эвакуировались из ангара самостоятельно. Известно, что в нем занимались производством металлоконструкций.

