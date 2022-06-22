У речного вокзала в Петербурге сильный пожар. Столб дыма видно на другом берегу

Пожарные наряды выехали к месту пожара на Октябрьской набережной, дым от которого видно из нескольких районов Петербурга.
В МЧС Петербурга сообщают, что горит ангар по всей площади, что внутри — пока неизвестно. Ангар размером 20 на 40 метров, есть угроза распространения на семь бытовок.
читатель «Фонтанки» Алексей
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 22 июня, языки пламени видны на территории, прилегающей к речному порту Петербурга.
Движение по Октябрьской набережной затруднено из-за задымления и собирающихся машин МЧС.