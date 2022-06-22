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    У речного вокзала в Петербурге сильный пожар. Столб дыма видно на другом берегу

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    7 комментариев

    Пожарные наряды выехали к месту пожара на Октябрьской набережной, дым от которого видно из нескольких районов Петербурга.

    В МЧС Петербурга сообщают, что горит ангар по всей площади, что внутри — пока неизвестно. Ангар размером 20 на 40 метров, есть угроза распространения на семь бытовок.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 22 июня, языки пламени видны на территории, прилегающей к речному порту Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    Движение по Октябрьской набережной затруднено из-за задымления и собирающихся машин МЧС.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

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    Комментарии (7)

    Трындин
    А напротив речного вокзала, с другой стороны...
    PSW
    Как не стыдно сломать настоящий Речной вокзал со зданием и причалами и называть речным вокзалом три сарая, огороженных строительным забором?!! Хотя бы видели что в Москве называется Речеым вокзалом??
    Kezevo
    Хлопок был ? Или только задымление?
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