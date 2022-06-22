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    Сокурова со ссылкой на распоряжение Мишустина не выпустили из России

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    16 комментариев

    Режиссер Александр Сокуров не смог попасть на конференцию в Милане. На пути у него встали российские пограничники.

    О ситуации на границе Сокуров рассказал в письме, которое отправил в президентский совет по правам человека, 22 июня его частично цитирует журналист Ксения Ларина. Судя по описанию, режиссер собирался в деловую поездку в Милан, где должен был выступить на конференции. Самолет вылетал из Хельсинки, до финской столицы Сокуров ехал на автомобиле. На пограничном пункте он провел несколько часов, пока сотрудники разбирались с его паспортом. В итоге ему объяснили, что пропустить дальше не могут из-за распоряжения Михаила Мишустина.

    «Ответа на вопрос о причинах многочасового ожидания на асфальте перрона этой странной погранзаставы я не получил. Товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто крикнуть ему вослед: немедленно верните меня в Россию! Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил», — цитирует журналист письмо режиссера.

    На сухопутной границе России и Финляндии до сих пор действует коронавирусное распоряжение. Выпустить из страны могут только владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник, не исключено и выполнение важных трудовых функций. Сокуров в письме утверждает, что с итальянской и финской сторонами его путь был согласован.

    Финны отменяют ограничения с 30 июня. Российская сторона пока оставляет границу закрытой.

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    Комментарии (16)

    Гражданин_Кейн
    Через аэропорт особенно не улетишь, дорого, а вот по суше боятся, что народ повалит видимо. Пора открывать сухопутные границы на выезд!
    Znatok78
    Причём через Пулково-Стамбул хоть в Хельсинки, хоть в Милан, хоть в Лондон, хоть в Берлин...а через Торфяновку никуда нельзя...в чем логика??
    vfhbr
    Опозорились в очередной раз. Сокуров единственный в России кинорежиссер с мировым именем. Нашли на ком топтаться...
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