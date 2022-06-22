Сокурова со ссылкой на распоряжение Мишустина не выпустили из России

О ситуации на границе Сокуров рассказал в письме, которое отправил в президентский совет по правам человека, 22 июня его частично цитирует журналист Ксения Ларина. Судя по описанию, режиссер собирался в деловую поездку в Милан, где должен был выступить на конференции. Самолет вылетал из Хельсинки, до финской столицы Сокуров ехал на автомобиле. На пограничном пункте он провел несколько часов, пока сотрудники разбирались с его паспортом. В итоге ему объяснили, что пропустить дальше не могут из-за распоряжения Михаила Мишустина.

«Ответа на вопрос о причинах многочасового ожидания на асфальте перрона этой странной погранзаставы я не получил. Товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто крикнуть ему вослед: немедленно верните меня в Россию! Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил», — цитирует журналист письмо режиссера.

На сухопутной границе России и Финляндии до сих пор действует коронавирусное распоряжение. Выпустить из страны могут только владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник, не исключено и выполнение важных трудовых функций. Сокуров в письме утверждает, что с итальянской и финской сторонами его путь был согласован.