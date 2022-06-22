Euractiv: На саммите Евросоюза одобрят статус стран-кандидатов Украине и Молдавии

Ожидается, что лидеры Евросоюза (ЕС) на грядущем саммите 23–24 июня одобрят предоставление статуса страны-кандидата на вступление в союз Украине и Молдавии. Об этом 22 июня сообщает издание Euractiv, ссылаясь на последний проект выводов встречи.
Предоставить статусы кандидатов двум странам Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала в минувшую пятницу. Кроме того, в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, однако статус кандидата пока не давать.
При этом, как заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет. Он отметил, что страна, желающая вступить в союз, должна выполнять жесткие требования, в числе которых — борьба с коррупцией, верховенство закона и плюрализм СМИ. Об этом пишет РИА Новости.
«Фонтанка» сообщала, что на грядущем саммите ЕС лидеры стран заявят о намерении продолжать санкционное давление на Россию. В следующий пакет рестрикций, сообщало новостное агентство Reuters, может войти золото. Однако пока неизвестно, какое ограничение установит эта мера — на импорт, экспорт или и то и другое.