Euractiv: На саммите Евросоюза одобрят статус стран-кандидатов Украине и Молдавии

Ожидается, что лидеры Евросоюза (ЕС) на грядущем саммите 23–24 июня одобрят предоставление статуса страны-кандидата на вступление в союз Украине и Молдавии. Об этом 22 июня сообщает издание Euractiv, ссылаясь на последний проект выводов встречи.

Предоставить статусы кандидатов двум странам Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала в минувшую пятницу. Кроме того, в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, однако статус кандидата пока не давать.