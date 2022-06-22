Минфин рассказал, где хранится российский золотой запас

Российский золотой запас хранится в России, его запасы никогда не переводились за рубеж и только увеличиваются. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости в среду, 22 июня.
«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем, и все эти годы увеличивали запас», — сказал Моисеев, комментируя сообщения о якобы выведенных в Великобританию запасах российского золота.
После начала спецоперации на Украине западные страны арестовали значительную часть золотовалютных резервов России, хранящихся на счетах в зарубежных банках. По оценкам Минфина, страна потеряла доступ примерно к 300 миллиардам долларов — примерно половине ЗВР. На фоне санкционного давления в начале июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий засекречивание информации о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.