Минфин рассказал, где хранится российский золотой запас

Российский золотой запас хранится в России, его запасы никогда не переводились за рубеж и только увеличиваются. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости в среду, 22 июня.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем, и все эти годы увеличивали запас», — сказал Моисеев, комментируя сообщения о якобы выведенных в Великобританию запасах российского золота.