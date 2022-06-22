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    Минфин рассказал, где хранится российский золотой запас

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    9 комментариев

    Российский золотой запас хранится в России, его запасы никогда не переводились за рубеж и только увеличиваются. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости в среду, 22 июня.

    «Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем, и все эти годы увеличивали запас», — сказал Моисеев, комментируя сообщения о якобы выведенных в Великобританию запасах российского золота.

    После начала спецоперации на Украине западные страны арестовали значительную часть золотовалютных резервов России, хранящихся на счетах в зарубежных банках. По оценкам Минфина, страна потеряла доступ примерно к 300 миллиардам долларов — примерно половине ЗВР. На фоне санкционного давления в начале июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий засекречивание информации о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.

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    Комментарии (9)

    Свободу Лёхе!
    "...
    За нами гриф следит с небес,
    Чтоб вновь найти добычу здесь.
    И тот его добычей станет,
    В чьем сердце пляшет жёлтый бес.
    Вновь, вновь золото манит нас!
    Вновь, вновь золото, как всегда, обманет нас!" )
    Avs7153
    Обручальное кольцо
    Не простое украшенье,
    Двух сердец одно решенье,
    Обручальное кольцо!
    Den155
    Золото это хорошо. А мы его грызть будем? Или станки промышленные из него выплавлять? Золото-то наше тоже хотят в санкции запихнуть, и никто с нашим золотом связываться не будет.
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