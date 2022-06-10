В Госдуму внесен законопроект о засекречивании золотовалютных резервов

В России могут засекретить сведения о золотовалютных резервах. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ на рассмотрение в Государственную думу в пятницу, 10 июня.
Как следует из пояснительной записки к проекту, информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов в связи с санкционным давлением должна быть защищена от возможности ее получения недружественными странами. В связи с этим в правительстве предлагают признать эти сведения государственной тайной.
Кроме того, законопроект предполагает временное исключение требования о ежегодном обновлении проспекта ценных бумаг и включение в обеспечение облигаций инвестиционных паев. Также документ допускает реорганизацию попавших под санкции банков для разблокировки активов, ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов и введение специальных правил размещения российских облигаций для погашения соответствующих иностранных бумаг.
Дополнительно предлагается введения мер для поддержки акционерных обществ и новых полномочий совета директоров Банка России.