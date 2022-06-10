В Госдуму внесен законопроект о засекречивании золотовалютных резервов

В России могут засекретить сведения о золотовалютных резервах. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ на рассмотрение в Государственную думу в пятницу, 10 июня.

Как следует из пояснительной записки к проекту, информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов в связи с санкционным давлением должна быть защищена от возможности ее получения недружественными странами. В связи с этим в правительстве предлагают признать эти сведения государственной тайной.