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    Пропавшего в Зеленогорске ребенка нашли у ресторана

    9632
    6 комментариев

    Полиция нашла 10-летнего путешественника, который пропал после прогулки в Зеленогорском парке.

    Ребенка, как стало известно «Фонтанке» 22 июня, нашли на территории ресторана в Комарово. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас мальчика везут в отдел полиции, куда уже вызвали его мать.

    «Фонтанка» писала, что ребенок пропал после прогулки в парке в районе семи вечера накануне. По предварительной информации, он рассказал другу, что, как герои рассказа Чехова «Мальчики», хочет поехать в Америку.

    Но тяга к путешествиям, видимо, была недолгой, а возвращаться домой он побоялся.

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    Комментарии (6)

    Avs7153
    "Ещё не поздно,
    Уже не рано.
    Стою одна я
    У ресторана..."
    DEMOMON
    Что он делал у ресторана? Милостыню просил на поездку в Америку?
    olgameltz
    Отдайте его в кадетский корпус, может хоть там воспитают.
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