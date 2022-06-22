Пропавшего в Зеленогорске ребенка нашли у ресторана

Полиция нашла 10-летнего путешественника, который пропал после прогулки в Зеленогорском парке.

Ребенка, как стало известно «Фонтанке» 22 июня, нашли на территории ресторана в Комарово. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас мальчика везут в отдел полиции, куда уже вызвали его мать.



«Фонтанка» писала, что ребенок пропал после прогулки в парке в районе семи вечера накануне. По предварительной информации, он рассказал другу, что, как герои рассказа Чехова «Мальчики», хочет поехать в Америку.



Но тяга к путешествиям, видимо, была недолгой, а возвращаться домой он побоялся.

