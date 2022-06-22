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    Стали известны обстоятельства пропажи 10-летнего ребенка в Зеленогорске

    1900
    1 комментарий

    Полиция Курортного района продолжает поиски ребенка, который ушел после прогулки в Зеленогорском парке и пропал. В МВД просят помощи от горожан.

    10-летний житель Зеленогорска ушел с площадки в Зеленогорском парке отдыха около семи вечера. Там он играл с другом, которому позвонил отец, и тот ушел, стало известно «Фонтанке» 22 июня. По предварительной информации, подросток, которого опросили, рассказал, что якобы его друг хотел уехать в Америку после прочтения рассказала Чехова «Мальчики». Там по сюжету двое подростков пытаются сбежать в Америку к индейцам.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    Пропавший мальчик был одет в синюю кофту, красную футболку, синие джинсы. У него темные волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров.

    В ГУ МВД просят: если вы видели ребенка, позвоните по телефонам: 112 и 437–02–02, 433–47–02

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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    Комментарии (1)

    Марти МакФлай
    "В МВД просят помочь от горожан", "...он играл с другом, которому позвонил отце и тот ушел", "подросток, которого опросили рассказала, что якобы его друг хотел уехать". Автор, у тебя русский точно ли родно
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