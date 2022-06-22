Пушилин: Первый этап трибунала над украинскими военными может пройти в Мариуполе до конца лета

Первый этап трибунала над украинскими военными может состояться уже этим летом. Наиболее вероятным местом проведения станет Мариуполь, заявил глава республики Денис Пушилин 22 июня.



По словам Пушилина, разработка устава трибунала находится на финальной стадии. «Затягивать не будем. Промежуточный этап — до конца лета, я бы даже сказал, я бы не исключил, что успеем до конца июля. Я бы не исключил, аккуратно скажу, потому что идет подготовка», — цитирует Пушилина ТАСС. Говоря о месте проведения, он назвал Мариуполь, добавив, что это «наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все».

