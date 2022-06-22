Фурам из ЕС хотят запретить ездить в Россию. В противном случае отечественные перевозчики потеряют более 300 млрд рублей

Министерство транспорта РФ и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предлагают запретить проезд на территорию России европейского грузового автотранспорта. Как сообщает РБК со ссылкой на текст обращения ассоциации к президенту РФ Владимиру Путину, в противном случае отечественные перевозчики окажутся на грани банкротства — сумма их переплат за 2022 год из-за аналогичного ограничения со стороны Евросоюза достигнет 333 млрд рублей.

После введения в начале апреля запрета ЕС на въезд российских грузовых автомобилей работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно остановили более трех тысяч отечественных автопредприятий. Все они столкнулись с проблемами с выплатой зарплат, лизинговых платежей и уплатой налогов, а также резким ростом тарифов европейских компаний — цены на перевозки взлетели более чем в четыре раза.

«Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 миллиардов рублей. Если ситуация не изменится — и, в частности, европейским автопоездам по-прежнему будет разрешен въезд в Россию, — дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 миллиардов рублей. То есть в 2022-м общая сумма переплат может достигнуть 333 миллиардов рублей», — уточняет агентство.

Чтобы исправить ситуацию, в АСМАП предлагают запретить фурам из ЕС ездить в Россию и перевести схему перегрузки товаров на границе на белорусский манер.



По словам представителей Минтранса, опрошенных РБК, окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.

