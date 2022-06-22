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    Странное совпадение: 22 июня 1941 года вспоминает главный синоптик Петербурга

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    Погода 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, в Ленинграде была похожа на погоду 22 июня 2022 года. В целом тот год принёс много температурных аномалий. Самый длинный день 81 год назад вспоминает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В тот день закончились холода, и пришло тепло.

    В литературе и в воспоминаниях нередко отмечено это странное совпадение черного дня в истории страны со светлым воскресным днем начавшегося наконец лета, пишет Колесов в своём телеграм-канале.

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    «1941 год ознаменовался целым рядом аномальных погодных явлений. Вся весна была необычно холодной, дождливой и затяжной на всем пространстве Европейской территории СССР. Неблагоприятная погода продолжалась долго. Только 19–21 июня погода постепенно улучшалась, а 22 июня 1941 года от Черного до Белого морей, от Бреста и до Урала засияло солнце. На всей территории страны началось лето. Ленинград не явился исключением, на метеограмме видно, как погода летом улучшилась. Но июнь был очень холодным, со средней температурой всего +11,9 гр. Он выделяется на фоне ближайших лет, даже того холодного периода. 22 июня 1941 года осадков в Ленинграде не отмечалось, температура воздуха ночью была +11,3 гр., днем до +19 гр.», — отмечает главный синоптик города.

    22 июня 2022 года в Петербурге ожидается 19–21 градус, без осадков.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

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