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    Скандинавский антициклон обещает Петербургу больше тепла. Уже через пару дней — до 26 градусов

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    4 комментария

    Лето в Петербурге постепенно разгоняется. До жары ещё далеко, но никаких дождей в ближайшие дни не ожидается.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня будет без осадков, переменная облачность. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–12 градусов, днем повысится до 19–21.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 22 июня выдалось в 1969 году, плюс 3 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

    В ближайшие дни температура будет расти, в пятницу синоптики обещают уже 24–26 градусов.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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    Комментарии (4)

    Cashmare
    неча тут шастать всяким вражьим антициклонам, пускать в свою нату идут шастают
    Danik
    Тепло где-то задержалось?
    Или не может перейти границу из-за санкций?
    274645134
    Мда. Разгар лета. Конец июня. Обещают аж 26 градусов. Ну хоть спасибо, снег не идет.
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