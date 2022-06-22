Скандинавский антициклон обещает Петербургу больше тепла. Уже через пару дней — до 26 градусов

Лето в Петербурге постепенно разгоняется. До жары ещё далеко, но никаких дождей в ближайшие дни не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня будет без осадков, переменная облачность. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–12 градусов, днем повысится до 19–21.



«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

