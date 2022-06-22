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    «Игра на выжидание». Байден увидел риски в противостоянии ЕС и России из-за Украины

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    3 комментария

    «Перелом» в позиции западных стран по отношению к ситуации на Украине вызывает опасения у президента США Джо Байдена. Он предполагает, что речь пойдет об «игре на выжидание», в которой стороны будут проверять, что именно они способны внести. Об этом со ссылкой на слова главы США сообщает РБК.

    Опасения были озвучены в ответ на вопрос о том, не опасается ли Байден «перелома» в позиции ЕС по отношению к происходящему на Украине. В частности, речь шла о возможной усталости западных стран от ситуации.

    Первым о том, что мир может «устать» от затягивания ситуации на Украине заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он же призывал лидеров западных стран к готовности к затяжному конфликту. Ему вторил генсек НАТО Йенс Столтенберг – он отмечал, что никто не знает, насколько долго будет длиться украинский кризис.

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Переживает что ЕС и Украина не выживут? Или переживает что станет хромой уткой уже этой осенью?
    Денеб
    мир может «устать» от затягивания ситуации на Украине.... А уж как мы-то устали!
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