«Игра на выжидание». Байден увидел риски в противостоянии ЕС и России из-за Украины

«Перелом» в позиции западных стран по отношению к ситуации на Украине вызывает опасения у президента США Джо Байдена. Он предполагает, что речь пойдет об «игре на выжидание», в которой стороны будут проверять, что именно они способны внести. Об этом со ссылкой на слова главы США сообщает РБК.
Опасения были озвучены в ответ на вопрос о том, не опасается ли Байден «перелома» в позиции ЕС по отношению к происходящему на Украине. В частности, речь шла о возможной усталости западных стран от ситуации.
Первым о том, что мир может «устать» от затягивания ситуации на Украине заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он же призывал лидеров западных стран к готовности к затяжному конфликту. Ему вторил генсек НАТО Йенс Столтенберг – он отмечал, что никто не знает, насколько долго будет длиться украинский кризис.