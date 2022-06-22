«Игра на выжидание». Байден увидел риски в противостоянии ЕС и России из-за Украины

«Перелом» в позиции западных стран по отношению к ситуации на Украине вызывает опасения у президента США Джо Байдена. Он предполагает, что речь пойдет об «игре на выжидание», в которой стороны будут проверять, что именно они способны внести. Об этом со ссылкой на слова главы США сообщает РБК.



Опасения были озвучены в ответ на вопрос о том, не опасается ли Байден «перелома» в позиции ЕС по отношению к происходящему на Украине. В частности, речь шла о возможной усталости западных стран от ситуации.