Генсек НАТО: Конфликт на Украине может затянуться на годы

На урегулирование конфликта на Украине могут уйти годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 19 июня.
«Никто не знает [сколько продлится конфликт]. Необходимо быть готовыми к тому, что он может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — заявил глава альянса (цитата по ТАСС).
Он в очередной раз подчеркнул, что альянс не планирует посылать своих военных на Украину.
«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но [альянс] не является частью конфликта», — сказал Столтенберг.
Он также прокомментировали разногласия между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, присоединение скандинавских стран усилит альянс, но вместе с тем необходимо очень серьёзно отнестись к позиции турецких властей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей субботней статье в The Sunday Times также предположил, что конфликт на Украине может затянуться на годы, и Запад не должен прекращать поддержку Киева.
До этого американский ежедневник The Washington Post написал, что США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине: увеличивая помощь Киеву, администрация Байдена пытается лишить Москву победы и одновременно смягчить последствия конфликта для мировой экономики и обеспечения продовольствием.