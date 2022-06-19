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    Боевые действия на Украине

    Генсек НАТО: Конфликт на Украине может затянуться на годы

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    9 комментариев

    На урегулирование конфликта на Украине могут уйти годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 19 июня.

    «Никто не знает [сколько продлится конфликт]. Необходимо быть готовыми к тому, что он может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — заявил глава альянса (цитата по ТАСС).

    Он в очередной раз подчеркнул, что альянс не планирует посылать своих военных на Украину.

    «НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но [альянс] не является частью конфликта», — сказал Столтенберг.

    Он также прокомментировали разногласия между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, присоединение скандинавских стран усилит альянс, но вместе с тем необходимо очень серьёзно отнестись к позиции турецких властей.

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей субботней статье в The Sunday Times также предположил, что конфликт на Украине может затянуться на годы, и Запад не должен прекращать поддержку Киева.

    До этого американский ежедневник The Washington Post написал, что США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине: увеличивая помощь Киеву, администрация Байдена пытается лишить Москву победы и одновременно смягчить последствия конфликта для мировой экономики и обеспечения продовольствием.

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    Комментарии (9)

    SU LUX INN
    добрая Новость! с каждым днем некая Сумма, которую будет Необходимо перечислить одной Европейськой державе, становится больше!
    Never_Mind
    Киев за 3 дня не задался? В очередной раз попытка закидать шапками скрепно провалилась? Народная любовь ко власти будет крепче с каждым месяцем.
    Antibotik
    Йенс, как бывший агент союза Стеклов, уже 30 лет отрабатывает алиби на английские и американские разведки. Хотя в молодости был ярым противником агрессии сша против многих стран.
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