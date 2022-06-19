Генсек НАТО: Конфликт на Украине может затянуться на годы

На урегулирование конфликта на Украине могут уйти годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 19 июня.

«Никто не знает [сколько продлится конфликт]. Необходимо быть готовыми к тому, что он может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — заявил глава альянса (цитата по ТАСС).



Он в очередной раз подчеркнул, что альянс не планирует посылать своих военных на Украину.

«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но [альянс] не является частью конфликта», — сказал Столтенберг.



Он также прокомментировали разногласия между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, присоединение скандинавских стран усилит альянс, но вместе с тем необходимо очень серьёзно отнестись к позиции турецких властей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей субботней статье в The Sunday Times также предположил, что конфликт на Украине может затянуться на годы, и Запад не должен прекращать поддержку Киева.

