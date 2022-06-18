The Washington Post: США готовятся к затяжному конфликту на Украине

Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, пишет американский ежедневник The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Увеличивая помощь Киеву, отмечает издание, администрация Байдена пытается лишить Россию победы и одновременно смягчить последствия конфликта для мировой экономики и обеспечения продовольствием.

По данным WP, в администрации Байдена надеются, что поставки на Украину более сложного вооружения, последовательная волна санкций и дипломатическая изоляция России уменьшат готовность Путина продолжать борьбу и позволят разрешить конфликт переговорами, даже если эта реальность не материализуется немедленно.

По словам аналитиков, несмотря на внешнюю помощь, Киев и его сторонники могут надеяться лишь на тупиковую ситуацию.



Как заявил WP Иво Даалдер, который с мая 2009 года был постоянным представителем США в НАТО, а с июля 2013 года является президентом Чикагского совета по глобальным делам, тупиковая ситуация ставит Соединенные Штаты перед выбором: либо продолжать помогать Украине с разрушительными глобальными последствиями, либо прекратить поддержку и позволить Москве победить. «Это означало бы скормить Украину волкам. И никто не готов это сделать», — сказал Даалдер, говоря про отказ от поддержки.

