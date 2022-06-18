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    Боевые действия на Украине

    The Washington Post: США готовятся к затяжному конфликту на Украине

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    2 комментария

    Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, пишет американский ежедневник The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Увеличивая помощь Киеву, отмечает издание, администрация Байдена пытается лишить Россию победы и одновременно смягчить последствия конфликта для мировой экономики и обеспечения продовольствием.

    По данным WP, в администрации Байдена надеются, что поставки на Украину более сложного вооружения, последовательная волна санкций и дипломатическая изоляция России уменьшат готовность Путина продолжать борьбу и позволят разрешить конфликт переговорами, даже если эта реальность не материализуется немедленно.

    По словам аналитиков, несмотря на внешнюю помощь, Киев и его сторонники могут надеяться лишь на тупиковую ситуацию.

    Как заявил WP Иво Даалдер, который с мая 2009 года был постоянным представителем США в НАТО, а с июля 2013 года является президентом Чикагского совета по глобальным делам, тупиковая ситуация ставит Соединенные Штаты перед выбором: либо продолжать помогать Украине с разрушительными глобальными последствиями, либо прекратить поддержку и позволить Москве победить. «Это означало бы скормить Украину волкам. И никто не готов это сделать», — сказал Даалдер, говоря про отказ от поддержки.

    В то же время, приводит издание слова высокопоставленного чиновника в госдепе, пожелавшего сохранить анонимность, представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными последствиями еще до февраля.

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    Комментарии (2)

    AlexZZZ
    Ну США не привыка - они постоянно с кем-то воюют, непосредственно сами или просто поставляя вооружение.
    275072673
    Скорей всего Украину поделят на две части , где одну часть примут в Нату а другую оставят за Россией с вечными санкциями.
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