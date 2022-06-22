Госдеп: США хотели быстрого принятия Финляндии и Швеции в НАТО

США не ставили жёстких сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но хотели быстро завершить этот процесс. Об этом заявил 21 июня официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
Он также отметил, что США не участвуют в переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией, но оказывают поддержку в широком обсуждении этого вопроса.
Представители трех стран обсудили вопросы в сфере безопасности накануне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После нее президент Финляндии заявил, что вряд государство вряд ли войдет в альянс до сентября.
Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили в мае генсеку альянса заявки на вступление стран в альянс. Анкара заявила, что не поддерживает принятие государств в НАТО, пока те не определяться в своем отношении к террористическим организациям.