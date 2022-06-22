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    Госдеп: США хотели быстрого принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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    4 комментария

    США не ставили жёстких сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но хотели быстро завершить этот процесс. Об этом заявил 21 июня официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

    Он также отметил, что США не участвуют в переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией, но оказывают поддержку в широком обсуждении этого вопроса.

    Представители трех стран обсудили вопросы в сфере безопасности накануне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После нее президент Финляндии заявил, что вряд государство вряд ли войдет в альянс до сентября.

    Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили в мае генсеку альянса заявки на вступление стран в альянс. Анкара заявила, что не поддерживает принятие государств в НАТО, пока те не определяться в своем отношении к террористическим организациям.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Финляндия и Швеция будут в НАТО. Украина будет в Евросоюзе. А Россия будет в полной изоляции.....вероятно, на ближайшие 5-10 лет........
    Vasya11
    По всей видимости, у кого-то из недружественных стран России, запланированный сценарий пошёл не их плану.
    Россия была! Есть! И будет ВСЕГДА!!!
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