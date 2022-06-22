Госдеп: США хотели быстрого принятия Финляндии и Швеции в НАТО

США не ставили жёстких сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но хотели быстро завершить этот процесс. Об этом заявил 21 июня официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.



Он также отметил, что США не участвуют в переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией, но оказывают поддержку в широком обсуждении этого вопроса.