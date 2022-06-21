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    У могилы Цоя весь день цветы и песни. Поклонники музыканта встретились на Богословском кладбище

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    В день рождения Виктора Цоя, который мог бы стать для него 60-летний юбилеем, многочисленные поклонники таланта встретились на Богословском кладбище. Весь день 21 июня у могилы музыканта не смолкает его музыка.

    Фотографиями и видео поклонники группы «Кино» выкладывают в соцсетях. Судя по кадрам, возле могилы множество людей, памятник завален цветами. Гитаристы играют легендарные мелодии, подпевают практически все.

    В день рождения музыканта «Фонтанка» публикует 11 его фотографий, подкрепленных воспоминаниями друзей Цоя, а также фрагмент книги с интервью Виктора Цоя, которое он дал за три месяца до гибели.

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