У могилы Цоя весь день цветы и песни. Поклонники музыканта встретились на Богословском кладбище

В день рождения Виктора Цоя, который мог бы стать для него 60-летний юбилеем, многочисленные поклонники таланта встретились на Богословском кладбище. Весь день 21 июня у могилы музыканта не смолкает его музыка.

Фотографиями и видео поклонники группы «Кино» выкладывают в соцсетях. Судя по кадрам, возле могилы множество людей, памятник завален цветами. Гитаристы играют легендарные мелодии, подпевают практически все.