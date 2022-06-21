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    Стало известно, как жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

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    1 комментарий

    Источник заражения сибирской язвой нашли сотрудники противочумного института Роспотребнадзора в Ставрополье. Виноват теленок.

    О причинах заражения Роспотребнадзор сообщил 21 июня. О болезни жительницы станицы Рождественская в Ставропольском крае рассказал губернатор региона, а санитарные врачи нашли источник. В станице забили теленка, но предварительно его не осматривал ветеринар, прививку от язвы ему не делали. Зараженная контактировала с мясом.

    Как сообщалось ранее, об угрозе жизни женщины речи не идет, угрозу распространения болезни врачи и местные власти также исключают.

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    Комментарии (1)

    AlBerkut
    А откуда телёнок взял сибирку?
    Это установили? Или 'опросить телёнка возможным не представляется, на неоднократные вызовы не являлся'?
    Он что, скотомогильник с этим раскопал, или как? Сами споры из ниоткуда появиться не могут...
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