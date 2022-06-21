Стало известно, как жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Источник заражения сибирской язвой нашли сотрудники противочумного института Роспотребнадзора в Ставрополье. Виноват теленок.
О причинах заражения Роспотребнадзор сообщил 21 июня. О болезни жительницы станицы Рождественская в Ставропольском крае рассказал губернатор региона, а санитарные врачи нашли источник. В станице забили теленка, но предварительно его не осматривал ветеринар, прививку от язвы ему не делали. Зараженная контактировала с мясом.
Как сообщалось ранее, об угрозе жизни женщины речи не идет, угрозу распространения болезни врачи и местные власти также исключают.