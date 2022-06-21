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    Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой

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    1 комментарий

    Жительница станицы Рождественская в Ставропольском крае заразилась сибирской язвой. Об угрозе жизни речь не идет, заявил 21 июня губернатор региона Владимир Владимиров.

    По его словам, угрозы распространения болезни тоже нет, но в поселении принимают профилактические меры: все дезинфицируют, контактным лицам дают антибиотики, животных вакцинируют и наблюдают за ними.

    «Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук — соблюдать необходимо всегда», — пишет губернатор в Telegram-канале.

    Источник заражения ищут.

    «Фонтанка» писала, что год назад в селе на западе Тувы ввели карантин, поскольку у молодого человека заподозрили сибирскую язву.

    Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, источником являются дикие и домашние животные. Инфекция попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже — через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Возникает жар и карбункулы на коже.

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Кто-то решил кубаноидов проредить?
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