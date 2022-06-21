Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой

Жительница станицы Рождественская в Ставропольском крае заразилась сибирской язвой. Об угрозе жизни речь не идет, заявил 21 июня губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, угрозы распространения болезни тоже нет, но в поселении принимают профилактические меры: все дезинфицируют, контактным лицам дают антибиотики, животных вакцинируют и наблюдают за ними.
«Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук — соблюдать необходимо всегда», — пишет губернатор в Telegram-канале.
Источник заражения ищут.
«Фонтанка» писала, что год назад в селе на западе Тувы ввели карантин, поскольку у молодого человека заподозрили сибирскую язву.