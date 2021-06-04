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Сибирскую язву заподозрили у молодого россиянина, введён карантин

В Туве из-за опасного заболевания закрыли целое село

Карантин по сибирской язве введен в селе на западе Тувы, ближе к границе с Монголией.

Как сообщил 4 июня врио главы Тувы Владислав Ховалыг, у 29-летнего местного жителя заподозрили сибирскую язву, после чего режим карантина объявили в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района.

Фото со страницы <a href="https://vk.com/vladislavkhovalyg" class="io-leave-page _" target="_blank">Владислава Ховалыга</a> «ВКонтакте»
Фото со страницы Владислава Ховалыга «ВКонтакте»
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«Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — поясняет глава региона.

В населённом пункте начала работу межведомственная комиссия, отбираются пробы, проводятся «ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы».

Фото со страницы <a href="https://vk.com/vladislavkhovalyg" class="io-leave-page _" target="_blank">Владислава Ховалыга</a> «ВКонтакте»
Фото со страницы Владислава Ховалыга «ВКонтакте»

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, источником являются дикие и домашние животные. Инфекция попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже — через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Возникает жар и карбункулы на коже.

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Комментарии (1)

Cashmare
граница с монголией открыта. велкам, так сказать
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