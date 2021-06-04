Сибирскую язву заподозрили у молодого россиянина, введён карантин

Карантин по сибирской язве введен в селе на западе Тувы, ближе к границе с Монголией.
Как сообщил 4 июня врио главы Тувы Владислав Ховалыг, у 29-летнего местного жителя заподозрили сибирскую язву, после чего режим карантина объявили в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района.
«Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — поясняет глава региона.
В населённом пункте начала работу межведомственная комиссия, отбираются пробы, проводятся «ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы».