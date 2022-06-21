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    В Петербурге положительная аномалия по пробкам, но только не в центре

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    1 комментарий

    Удивительная для вечера вторника картина сложилась на дорогах Петербурга. К шести часам вечера 21 июня магистрали загружены лишь на 5 баллов из 10 возможных.

    Как констатирует «Яндекс», это на целых два балла меньше, чем обычно в вечерний час пик.

    Единственное по-настоящему загруженное место в городе — центр. В связи с ограничением движения на 10 баллов встал Дворцовый мост. Особенно напряженная ситуация — в сторону Невского проспекта.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс Карты»
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    Серьезные проблемы на Дворцовой набережной и Троицком мосту по направлению к Марсову полю. В сторону Петроградской стороны пока плотно, но не настолько — большая часть автомобилистов пытается пробиться по Садовой улице.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс Карты»

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    Комментарии (1)

    Znatok78
    Работы нет, погода хорошая, смысл в городе сидеть?
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