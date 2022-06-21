В Петербурге положительная аномалия по пробкам, но только не в центре

Удивительная для вечера вторника картина сложилась на дорогах Петербурга. К шести часам вечера 21 июня магистрали загружены лишь на 5 баллов из 10 возможных.



Как констатирует «Яндекс», это на целых два балла меньше, чем обычно в вечерний час пик.

Единственное по-настоящему загруженное место в городе — центр. В связи с ограничением движения на 10 баллов встал Дворцовый мост. Особенно напряженная ситуация — в сторону Невского проспекта.