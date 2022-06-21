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    В Эрмитаж вернулись последние картины-путешественницы

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    В Эрмитаж из Италии вернулись последние две картины из коллекции музея, которые экспонировались за границей. Об этом 21 июня «Фонтанке» рассказали в Министерстве культуры РФ.

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    На миланской выставке «Тициан и образ женщины» Эрмитаж — единственный из российских музеев — представлял две картины. Ими стали полотно Тициана «Портрет молодой женщины» (1536) и работа Кариани (Джованни Бузи) «Искушение» (1520). Выставка проходила с 23 февраля по 5 июня 2022 года в Королевском дворце в Милане. На ней было представлено около 50 картин Тициана и его современников.

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    Как сообщают в Минкульте, предпоследней вернувшейся в Эрмитаж работой стала «Молодая дама» Пабло Пикассо. Эта картина экспонировалась в выставочных залах Фонда Альды Фенди в Риме с 15 февраля по 15 мая.

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    Ранее «Фонтанка» показала, как картины из коллекции братьев Морозовых вернулись в Эрмитаж после парижских гастролей.

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