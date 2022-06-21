В Эрмитаж вернулись последние картины-путешественницы

В Эрмитаж из Италии вернулись последние две картины из коллекции музея, которые экспонировались за границей. Об этом 21 июня «Фонтанке» рассказали в Министерстве культуры РФ.
На миланской выставке «Тициан и образ женщины» Эрмитаж — единственный из российских музеев — представлял две картины. Ими стали полотно Тициана «Портрет молодой женщины» (1536) и работа Кариани (Джованни Бузи) «Искушение» (1520). Выставка проходила с 23 февраля по 5 июня 2022 года в Королевском дворце в Милане. На ней было представлено около 50 картин Тициана и его современников.
Как сообщают в Минкульте, предпоследней вернувшейся в Эрмитаж работой стала «Молодая дама» Пабло Пикассо. Эта картина экспонировалась в выставочных залах Фонда Альды Фенди в Риме с 15 февраля по 15 мая.
Ранее «Фонтанка» показала, как картины из коллекции братьев Морозовых вернулись в Эрмитаж после парижских гастролей.