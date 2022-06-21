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    Стал известен размер возможной зарплаты Дзюбы в «Фенербахче»

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    2 комментария

    Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба подпишет контракт с турецким клубом «Фенербахче», где будет получать более 2,5 млн евро в год. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, 21 июня сообщает «Матч ТВ».

    По данным источника телеканала, Дзюба и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт ещё зимой. «На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию, — уточнил собеседник «Матч ТВ».

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

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    Комментарии (2)

    BK777
    Уже не актуально
    Мillemelle
    это очень ценная информация в нынешних реалиях. неужели его работа ценнее чем врача или пожарного?
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