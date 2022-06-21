Разъехались по миру. В МВД подсчитали, сколько IT-специалистов не хватает России

Массовый отъезд айтишников из России привел к тому, что в стране не хватает специалистов в этой сфере. По оценкам МВД, речь идет о нехватке 170 тысяч IT-специалистов.
«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран», — заявил в Совете Федерации статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов (цитата по РБК).
Он также отметил, что всего в России в IT-отрасли занят 1 миллион человек.
Зубов также обратился с просьбой поддержать закон об упрощенном порядке предоставления ВНЖ для иностранцев, готовых работать в сфере информационных технологий в России. Льготы, согласно документу, будут распространяться и на членов их семей. Закон уже принят Государственной думой и теперь проходит через обсуждение в Совфеде.