Разъехались по миру. В МВД подсчитали, сколько IT-специалистов не хватает России

Массовый отъезд айтишников из России привел к тому, что в стране не хватает специалистов в этой сфере. По оценкам МВД, речь идет о нехватке 170 тысяч IT-специалистов.



«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран», — заявил в Совете Федерации статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов (цитата по РБК).